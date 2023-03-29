Роман Костомаров сможет вернуться на лед с бионическим протезом?

Фигурист Роман Костомаров сможет кататься на коньках с протезами. Об этом KP.RU заявил руководитель отдела протезирования одной из российских компаний Олег Пикалов. По его словам, привыкнуть к протезу можно за пару месяцев.

«С каждым годом протезы становятся все более удобными и функциональными. Уже сейчас они позволяют людям вести активный образ жизни. Это проявляется не только в бытовом плане, но и в занятиях спортом», — объяснил Пикалов.

По мнению эксперта, протезы позволят Роману Костомарову вернуться на лед, но выполнять сложные элементы из фигурного катания он не сможет.

Пока спортсмен проходит реабилитацию после ампутации стопы. Перед установкой протеза нужно, чтобы ушел отек из тканей.

Пока спортсмен проходит реабилитацию после ампутации стопы. Перед установкой протеза нужно, чтобы ушел отек из тканей. Все дальнейшие шаги в лечении Костомарова будут сопровождать не только хирурги и терапевты, но также ортопеды, психологи и реабилитологи. По словам Олега Пикалова, реабилитация — очень сложный и долгий процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Романа Костомарова готовят к протезированию.