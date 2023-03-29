Последняя молитва: как верующие прощаются с Киево-Печерской лаврой

К концу подходит ультиматум киевского режима об изгнании монахов из церкви. Что об этом думают в самой Украине, а также в России и за рубежом?

Тысячи верующих пришли 29 марта на молитву в Киево-Печерскую лавру. Ночью истекает ультиматум, предъявленный монахам властями. Инокам предписано перейти в лоно раскольнической церкви либо покинуть лавру. Помолиться за родную обитель приехали люди со всей Украины. Храмы не вместили всех желающих, поэтому многие стоят на улице. О том, что происходит в древнейшей и важнейшей православной святыне, расскажет корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Не только светлое чувство, но и ощущение тревоги от молитв у стен Киево-Печерской лавры. Тысячи верующих, несмотря на мороз и снег, у одной из главных православных святынь. По периметру дежурит полиция.

«Безбожникам, которые пришли к власти, иноверцам, инородцам, которые курируются иностранцами, мы не отдадим свою святыню», — заявил один из пришедших на молитву верующий.

Если священнослужители не примут ультиматум властей, им грозит насильственное выдворение. В лавре такие требования считают незаконными, выполнять их отказываются, боятся за судьбу одной из главных православных обителей. Реликвии тоже пытаются уберечь от раскольников, поэтому некоторые иконы уже спрятали со стен. Еще на прошлой неделе братия начала вывозить для сохранности и другие святыни.

«С лавры музей или министерство культуры не имеют право нас выселять без решения суда. Когда будет решение суда, оно должно пройти какое-то время, тогда должна быть исполнительная власть, а не директор музея или министр культуры должен выселять. Пусть Господь поможет вам сделать правильный выбор», — отметил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Вот только у киевской власти свое представление о Боге и его желаниях, которыми очень удобно оправдывать все, что угодно.

«Раз вы считаете, что все происходящее в мире — это рука Бога, так считайте, что это рука Бога делает. Вот бог так решил, что 29 числа вы должны покинуть, перейти в другое место», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Какая угроза нависла над святым местом, можно судить по тому, как громят другие церкви УПЦ. Более 200 боевиков из запрещенных в России организаций врываются в кафедральный собор в Ивано-Франковске. Священников и прихожан выгоняют из храма, заливают безоружных людей слезоточивым газом. А в Тернопольской епархии бутылку с горючей смесью бросили прямо в алтарь.

«Киевский режим проводит целенаправленную кампанию по уничтожению Украинской православной церкви, естественно, НАТО это спонсирует, а западные СМИ об этом не говорят, пока они кричат о демократии и свободе слова, они не затрагивают действительно важные вещи», — отметил политолог, экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

На критическое положение Киево-Печерской лавры и глобальную проблему с дискриминацией верующих на Украине обратили внимание в Совете федерации России. Сенаторы призвали парламенты мира потребовать от киевских властей прекратить гонения. Ранее Патриарх Кирилл поспросил поддержки у религиозных деятелей и представителей международных организаций.