Лежать на диване и меньше разговаривать: SHAMAN об отдыхе между турами

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 242

SHAMAN восстанавливается после перегрузок бесцельным лежанием на диване

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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У артиста плотный концертный график. Более того, певец ездит с благотворительными выступлениями в ЛДНР.

SHAMAN раскрыл секрет восстановления после концертных туров и перегрузок автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

По признанию артиста, он старается больше времени уделять сну и меньше — разговорам. Общение, по словам музыканта, забирает большое количество энергии.

«В моменты, когда есть свободное время, ничего не делать. От слова совсем. То есть можно просто лежать на диване и набираться сил», — делится SHAMAN.

О тусовках и вечеринках певец даже и не задумывается, на это у него просто-напросто нет времени. Музыкант полностью отдает себя музыкальной карьере и выступлениям.

«Я не могу себе позволить. Это слишком. Это роскошь», — делится певец.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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