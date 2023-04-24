Душевная и пацанская: SHAMAN о клипе на песню «Самый русский хит»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 61

SHAMAN назвал песню «Самый русский хит» душевной и пацанской

Фото, видео: YouTube / SHAMAN; 5-tv.ru

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По сюжету певец исполнил композицию в подъезде на гитаре.

SHAMAN назвал песню «Самый русский хит» пацанской. Об особенностях клипа на этот трек певец рассказал автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Свой хит артист нашел благодаря музыкальному конкурсу Игоря Матвиенко «Автора!». Песню написали участники проекта Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Композиция сразу приглянулась певцу, поэтому он решил взять ее в свой репертуар.

«Ребята, конечно же, были не против. Потому что как потом выяснилось при личном общении с ними, они изначально меня видели исполнителем», — делится SHAMAN.

Песня показалась артисту дворовой и пацанской, поэтому у него не было сомнений: он должен увековечить композицию и выпустить на нее клип, который, стоит отметить, собрал уже более 2,5 миллиона просмотров. По сюжету SHAMAN исполняет песню в подъезде на гитаре.

«Модно это или немодно. Абсолютно наплевать. Это пробьет и проложит свою дорогу прямиком до сердца слушателя», — считает певец.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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