«Останется святым»: Руденко откровенно высказалась о романе с мужем Немоляевой

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Любовь Руденко заявила об исключительно дружеской связи с супругом актрисы Немоляевой

«Останется святым»: Руденко откровенно высказалась о романе с мужем Немоляевой

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость никогда не забудет, кто был настоящей женой Александра Лазарева.

Актриса Любовь Руденко после окончания учебы в ГИТИСе стала работать в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, где трудится по сей день. За свой солидный опыт женщина сыграла со многими коллегами по цеху. В том числе одним из ее партнеров был Александр Лазарев — покойный супруг актрисы Светланы Немоляевой.

В рамках спектакля коллеги играли экранных мужа и жену. Актерское мастерство оказалось на высоте, в какой-то момент поклонники задались вопросам — а не реальные ли чувства между Руденко и Лазаревем? Вокруг знаменитостей пошли слухи о романтической связи. До сих пор эти домыслы иногда витают вокруг артистки, поэтому она решила раскрыть правду о романе с Александром Сергеевичем.

«Никогда в жизни! <…> Ни одна из жен моих знакомых известных актеров, которые, может быть, и могли увлечься кем-то, ко мне никогда не ревновала. Для меня семья моих друзей — это всегда было и остается святым. Так уж меня воспитали», — заявила Руденко в беседе с изданием dni.ru.

В том числе знаменитость поделилась воспоминаниями о работе с Лазаревым. Она отметила, что это время было очень положительным. Артистка помнит, как играла экранную супругу мужчины, а рядом с ними сидела Светлана Немоляева — его настоящая жена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Александр Лазарев-младший озвучил свое понятие Родины.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
«Как единое целое, вечно на небесах»: ученый покончил с собой после диалога с ИИ
19:42
Власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике под Симферополем
19:32
Мирные акции протеста за будущее олимпийского бокса прошли в Швейцарии
19:16
Оккультный рак: онколог предположил, что могло сгубить блогера Мелешко
19:08
Сенатор Климов сравнил украинский кризис с войной во Вьетнаме
18:59
«Останется святым»: Руденко откровенно высказалась о романе с мужем Немоляевой

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
HIMARS не стала проблемой: что сейчас происходит в зоне СВО на Украине
«Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео