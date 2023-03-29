Путин поставил кабмину задачи по развитию экономики: что будут делать в первую очередь

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Президент заявил на встрече с правительством, что не все проблемы еще решены, хотя и ряд успехов уже есть.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Безработица в России — на рекордно низком уровне. Но не все проблемы еще решены. Об этом заявил президент на встрече с правительством. Обсуждали, как поднять нашу экономику.

Владимир Путин поручил кабмину в первую очередь заняться теми, кто пострадал от санкций. Это, например, автопром и лесопромышленность. Нужен быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях. Особенно — в производстве высокотехнологичной продукции.

Говорили сегодня также о снижении бедности и защите материнства — в целом, о сбережении и сбережениях народа. Подробности смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Вахницкого.

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Путин поставил кабмину задачи по развитию экономики: что будут делать в первую очередь

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