Путин поставил кабмину задачи по развитию экономики: что будут делать в первую очередь

Безработица в России — на рекордно низком уровне. Но не все проблемы еще решены. Об этом заявил президент на встрече с правительством. Обсуждали, как поднять нашу экономику.

Владимир Путин поручил кабмину в первую очередь заняться теми, кто пострадал от санкций. Это, например, автопром и лесопромышленность. Нужен быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях. Особенно — в производстве высокотехнологичной продукции.

Говорили сегодня также о снижении бедности и защите материнства — в целом, о сбережении и сбережениях народа. Подробности смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Вахницкого.