Путин: ВВП России с 2023 по 2025 годы увеличился на 10,3%

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

По словам главы государства, предыдущие три года экономические темпы в стране превышали среднемировые.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин сообщил о превышении среднемировых темпов роста экономики страны в период с 2023 по 2025 год. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Нью-Дели.

По словам российского лидера, за указанный период объем ВВП России увеличился на 10,3%. Путин отметил, что в экономике страны произошли структурные изменения, которые сделали ее более устойчивой и адаптивной.

Президент также рассказал о развитии технологических направлений, включая искусственный интеллект, автономные системы, цифровые платформы и современные финансовые инструменты. По его словам, в этих сферах используются как российские разработки, так и технологии партнеров по БРИКС.

«Даже в условиях жестких ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о снижении промышленного производства в ведущих экономиках еврозоны. Российский лидер отметил, что в ряде стран региона за последние несколько лет показатель сократился на 8%.

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