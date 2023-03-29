Не нервируй меня! Российские мужчины высказали претензии к своим женщинам

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Стало известно, что российских мужчин больше всего раздражает в женщинах

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Нравится ли сильному полу встречи своей половинки с подругами и общение с мамой? Что парни готовы запрещать, а что разрешать?

Российские мужчины высказали главные претензии к своим женам и подругам. Опрос, проведенный в интернете, показал то, что сильный пол разрешает себе, дамам простить не может. Порицаются встречи с подругами за бокалом вина, частый просмотр соцсетей, залипание в интернете без дела.

Раздражают мужчин и женские сериалы, особенно турецкие. Не красит прекрасный пол и лишний вес. Анекдоты про тещу тоже все еще актуальны. Мужчинам не нравится частое общение спутницы с ее мамой. Не готовы мужья терпеть ревность со стороны жены и будут пресекать все попытки прочитать переписку в телефоне.

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