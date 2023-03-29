Дмитрий Колдун сравнил современную зарубежную музыку с комиксом и салатом
Белорусский певец констатировал, что великие музыканты, о которых можно было судить по целой эпохе, ушли в прошлое.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Зарубежная музыка поставлена на конвейер. Таким мнением о современной индустрии поделился белорусский певец Дмитрий Колдун на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.
«Мне кажется, сейчас мировая музыка напоминает больше комикс, когда персонажи-музыканты сменяют друг друга с очень большой скоростью. Раньше было время звезд эпохи, определенных групп - как Quenn, Metallica, разные совершенно коллективы. Тот же Майкл Джексон. Сейчас больше салат. Это ушло в прошлое», — считает певец.
Артист убежден, что нынешние зарубежные исполнители не могут сравниться с титанами прошлых лет, музыка которых ему намного ближе. Тем не менее ввиду своей профессии артисту приходится периодически прослушивать современные композиции.
«Чтобы сердцем не стареть», — с улыбкой на лице говорит Колдун.
Ранее 5-tv.ru писал о любимых современных западных артистках Льва Лещенко.
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