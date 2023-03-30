В Сочи ищут браконьеров, охотящихся на краснокнижных птиц
В Сочи неизвестные отстреливают краснокнижных птиц
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Ранены несколько черных коршунов, прилетевших из Африки.
В Сочи все силы брошены на поиск браконьеров, которые прямо в городе объявили охоту на краснокнижных птиц.
Неизвестные отстреливают черных коршунов, которые в это время перелетают из Африки в Европейскую часть России. В Имеретинке они останавливаются на передышку, но становятся живой мишенью.
Местные жители подозревают, что в коршунов стреляют охранники и строители фермы ради забавы. Птиц теперь выхаживают орнитологи.
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