В Сочи ищут браконьеров, охотящихся на краснокнижных птиц

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В Сочи неизвестные отстреливают краснокнижных птиц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Ранены несколько черных коршунов, прилетевших из Африки.

В Сочи все силы брошены на поиск браконьеров, которые прямо в городе объявили охоту на краснокнижных птиц.

Неизвестные отстреливают черных коршунов, которые в это время перелетают из Африки в Европейскую часть России. В Имеретинке они останавливаются на передышку, но становятся живой мишенью.

Местные жители подозревают, что в коршунов стреляют охранники и строители фермы ради забавы. Птиц теперь выхаживают орнитологи.

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