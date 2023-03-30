Кортни Кардашьян раскритиковали из-за пиршества в ванной с бургером на унитазе
Старшая из сестер известного семейства устроила слишком необычную фотосессию с мужем.
Фото: Marcel Thomas / ТАСС; 5-tv.ru
Поклонников Кортни Кардашьян крайне удивила ее романтическая фотосессия с мужем. Старшую из сестер известного семейства раскритиковали за неэстетичное и нелепое пиршество в ванной.
У многих вызвала отвращение еда на полу. Особенно негигиеничным показался недоеденный бургер на крышке унитаза и большая одинокая ягода на бортике ванны.
А русскоязычным пользователям интернета это напомнило фотографии, которые у нас уже давно стали мемом. Одно время россияне любили устраивать романтические фотосессии с лепестками роз, свечами и виноградом в ванных комнатах, нуждающихся в ремонте.
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