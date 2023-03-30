Кортни Кардашьян раскритиковали из-за пиршества в ванной с бургером на унитазе

Эфирная новость 37

Старшая из сестер известного семейства устроила слишком необычную фотосессию с мужем.

Кортни Кардашьян раскритиковали из-за пиршества в ванной с бургером на унитазе

Фото: Marcel Thomas / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонников Кортни Кардашьян крайне удивила ее романтическая фотосессия с мужем. Старшую из сестер известного семейства раскритиковали за неэстетичное и нелепое пиршество в ванной.

У многих вызвала отвращение еда на полу. Особенно негигиеничным показался недоеденный бургер на крышке унитаза и большая одинокая ягода на бортике ванны.

А русскоязычным пользователям интернета это напомнило фотографии, которые у нас уже давно стали мемом. Одно время россияне любили устраивать романтические фотосессии с лепестками роз, свечами и виноградом в ванных комнатах, нуждающихся в ремонте.

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
Алексей Гаврилов: «Россия сейчас — страна возможностей. Главное — трудись»
6:35
Досрочный отдых: многодетные отцы смогут уйти пенсию на три года раньше
6:23
Престиж профессии: учителей хотят по статусу приравнять к госслужащим
6:11
В полку Юрия Лозы прибыло: Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая
6:00
Бойся русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
Опасная мишень: глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Сейчас читают

Дания в шоке от премий за спекуляцию газом: кто виноват в космических ценах
Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео