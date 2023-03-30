«Роснефть» и Indian Oil Company увеличат поставки нефти в Индию

Российская и индийская стороны обговорили вопросы расширения комплексного партнерства в энергосфере между организациями из РФ и Индии.

«Роснефть» и Indian Oil Company приняли совместное решение, касающееся значительного увеличения поставок нефти в Индию. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте российской компании.

Стороны проговорили вопросы расширения комплексного партнерства в сфере энергетики между НК «Роснефть» и индийскими компаниями. Обсуждения затронули всю технологическую цепочку, возможности проведения взаиморасчетов в национальных валютах, и другие вопросы.

Подписи на соответствующих документах были поставлены во время рабочей поездки главы «Роснефти» Игоря Сечина в Индию, в ходе которой состоялись встречи с представителями государственных ведомств Индии, а также с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.

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