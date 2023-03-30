Глюкоза раскрыла свой вес и рассказала о питании: «Я никогда не сидела на диетах»

Певица ответила на один из самых популярных среди фанатов вопросов, но предупредила — слепо следовать ее системе опасно!

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, весит 49 килограммов, но лучше чувствует себя в весе 51 килограмм. Артистка призналась, что с трудом поправляется, так как является обладательницей астеничной фигуры — унаследовала от отца. Целенаправленно худеть пришлось лишь однажды — после первой беременности. Тогда звезда готовила все на пару и усиленно занималась спортом пять раз в неделю. Вернуться в форму удалось за три месяца.

«Спрашивать у людей, как они питаются — не всегда грамотно для здоровья, потому что это очень индивидуально, и то, что хорошо одному, совсем плохо другому! Поэтому, в первую очередь, я советую подходить к этому с помощью врача! Я никогда не сидела на диетах (только после беременности первой), тогда надо было скинуть десять килограммов», — написала Глюкоза в своем Telegram-канале.

Начав пост с триггера многих женщин из серии «не могу растолстеть», Глюкоза реабилитировалась, сообщив, что у нее «ужасно капризный» желудок, а еще она сладкоежка, поэтому придерживаться принципов правильного питания приходится. 36-летняя певица рассказала, что в ее рационе всегда есть белковая пища и овощи, кроме того, есть она старается только диетические десерты с заменителями сахара.

«Муж — вегетарианец, дома у нас только полезная еда, поэтому тут мне повезло, сорваться сложно! Порции должны быть маленькими, не жирными, но питательными и здоровыми. Так как питаюсь маленькими порциями, у меня всегда с собой еда, лоточки, правильные крупы, салаты, субпродукты — печень, сердечки и так далее. На перекус — сырники или оладушки на муке без глютена», — поделилась исполнительница.

Как отметила Глюкоза, у ее дочери аллергия на лактозу и глютен, так что вредные девочке продукты отсутствуют в доме вообще. Но все же и звезды — живые люди, которые хотят хоть изредка поесть вволю без оглядки на состав блюда и подсчета калорий. Поэтому когда селебрити отправляется в ресторан, заказывает все, чего душа попросит — морепродукты, мясо, пасту.

«В гримерках всегда есть грех — это колбаска, я специально не убираю ее из райдера. Очень люблю ее иногда!», — добавила Глюкоза.

Своим секретом правильного питания певица назвала умеренность. Все можно себе позволить в разумных количествах, а радикальный отказ от каких-либо продуктов необходим только по медицинским показаниям. Своим поклонницам Глюкоза посоветовала найти золотую середину между желаемым и полезным и не забывать о физических нагрузках. Движение помогает организму усваивать пишу, функционировать без стресса и привычки запасать жир на голодные времена (периоды диет).

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