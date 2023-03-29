«Нет худа без добра»: после обвинений в фотошопе Анна Семенович начала худеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 184

Анна Семенович отравилась и начала худеть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артистка всегда гордилась своими пышными формами, а на критику не обращала внимания. Что же изменилось теперь?

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович резко начала худеть после обрушившейся на нее критики в том, что она скорректировала на одном снимке фигуру, чтобы выглядеть заметно стройнее. Оказалось, что причиной тающих килограммов стало вовсе не осуждение публики, а отравление.

«Я тут очень отравилась и автоматически стройнею. Как говорится, нет худа без добра», — рассказала знаменитость на юбилейном концерте композитора Олега Иванова.

Вообще артистка старается жить в свое удовольствие и не ограничивать себя в приятных радостях. Больше всего Семенович любит вкусно покушать и пообщаться с друзьями. Иногда душевные посиделки за бокальчиком вина продолжаются по несколько часов. Для артистки важно сохранить это тепло, даже если у нее и не будет грациозного силуэта.

Однако после перенесенного в третий раз коронавируса она все же задумалась о здоровье. И встала на беговую дорожку. Результат не заставил ждать. Певица заметно похудела и преобразилась. Но от вкусной еды все же отказываться не готова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего Анна Семенович лишилась во время отдыха на Мальдивах.

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