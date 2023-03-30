В Новгородской области перекрыт участок трассы «Москва — Петербург»

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Вода затопила участок у деревни Невская.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Прежде всего — о перекрытии участка федеральной трассы «Москва — Петербург» в Новгородской области. Причиной стал паводок. Вода затопила дорожное полотно в районе деревни Невская. Власти организовали бесплатный объезд по соседней магистрали М-11. На месте работает Семен Егоров, он сообщит всю последнюю информацию.

Подъем воды оказался таким стремительным, что потоки захлестнули федеральную трассу между Петербургом и Москвой. С наступлением темноты автомобили стали снижать скорость, чтобы преодолеть опасный участок. Выросла огромная пробка. Но вскоре передвигаться здесь стало опасно. Было принято решение — магистраль перекрыть, транспорт пустить в обход.

Все из-за трубы под дорожным полотном — она оказалась забита льдинами и мусором, который принесло потоком. Дорога по сути стала дамбой — на пути небольшой речки — которая невероятно разлилась, уровень воды поднимался с каждым часом. Транспорт направили на параллельную трассу М-11. Проезд здесь платный, но на участках, которые определили для объезда, деньги с водителей не берут. В обоих направлениях.

Тем временем к месту разлива подогнали тяжелую технику. Трубу удалось прочистить. Вода стала постепенно уходить. Впрочем, из-за мощного паводка дорога, вероятно, оказалась повреждена и какое-то время понадобится на то, чтобы оценить ущерб и ликвидировать его. Работать обещают до утра, пока все не починят.

Крестецкий район далеко не единственный пострадавший от паводка в Новгородской области. В МЧС предупреждают — в ближайшие два дня уровень воды будет только повышаться и достигнет критических отметок. Местным властям предписано расчистить потенциально опасные участки от мусора — чтобы ситуация, которая парализовала движение на федеральной трассе, больше нигде не повторилась. А жителям советуют перенести продовольствие из погребов и подвалов, а также подготовить документы и необходимые вещи на случай возможной эвакуации.

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