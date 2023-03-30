Онколог Воробьев: острая боль в двух частях тела может говорить о раке кишечника

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 85

Эксперт рассказал о симптомах онкологии, которые легко спутать с признаками менее опасных болезней.

Онколог Воробьев: острая боль в двух частях тела может говорить о раке кишечника

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Колоректальный рак или рак кишечника, один из самых распространенных видов онкологии, заявляет о себе острой болью в желудке или заднем проходе. Он также проявляется изменением привычек — человек чаще бывает в туалете, но при этом не ощущает облегчения, кишечник кажется полным. Онколог Андрей Воробьев рассказал порталу «МедикФорум» о симптомах опасного недуга, которые требуют скорейшей консультации со специалистом.

«Вы можете испытывать острую боль или комок в желудке или заднем проходе. Хотя это, вероятно, доброкачественное заболевание, оно может указывать на злокачественный рост», — сказал врач.

Эксперт подчеркнул, что эти признаки необязательно говорят об онкологии. Все они могут быть следствием другого недуга. Но если боли не проходят через две недели, стоит обратиться к терапевту или другим специалистом, а затем пройти обследование. Что касается упомянутых «туалетных» привычек, уже на ранних стадиях рак кишечника вызывает частые позывы к мочеиспусканию и разжижение стула. Постоянное желание сходить в туалет — плохой признак.

«Обнаружение крови в кале также может быть ранним признаком рака кишечника: если вы заметили, что в вашем стуле появляется кровь, и вы не страдаете от геморроя, это может быть предупреждающим признаком», — продолжает доктор.

Врачи предупреждают: любые подозрительные симптомы требуют консультации и корректного лечения под контролем профильного врача. Самостоятельно ставить себе диагноз и переходить к приему препаратов или применению методов так называемой народной медицины — опасно. Участковый терапевт с учетом жалоб направит вас на обследование и при необходимости подключит к постановке диагноза онколога.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что такое что такое тератома, насколько она опасна и почему возникает у младенцев.

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