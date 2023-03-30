«По всем показателям»: эксперт сравнил корейскую новинку «Хэир» с уникальным «Посейдоном» России

Ядерная держава стремилась повторить успех российской боеголовки, которая держит в страхе весь мир. Удалось ли это?

В КНДР испытали аналог российской ядерной ракеты «Посейдон». Речь идет о системе подводного ядерного стратегического наступательного оружия «Хэир». Военный эксперт Андрей Кошкин в эксклюзивной беседе 5-tv.ru рассказал, что из себя представляет корейская ракета и почему она уступает российским технологиям.

Эксперт отметил, что Северная Корея давно работала над созданием подводного беспилотника для ядерного поражения прибрежной зоны или скопления кораблей противника.

«Самое главное, что в ядерной программе Северной Кореи появились средства доставки, которые подобны нашему дрону „Посейдон“. Конечно же, установка не ядерная. В „Хэире“ северокорейском, естественно, дистанция мощности значительно уступает нашему „Посейдону“», — прокомментировал Кошкин.

По словам военного эксперта, «Хэир» отличается от российской боеголовки несколькими пунктами. Он предположил, что у северокорейской ракеты отсутствует ядерный двигатель, и она представляет собой обычную большую современную торпеду, способную передвигаться на глубине до 150 метров, менять курс и достигать точки назначения.

«Конечно, нельзя сравнить с „Посейдоном“. Наш „Посейдон“ и по маневренности, и по скорости превосходит, и по возможностям доставки более объемной ядерной боеголовки — там где-то 100, а может быть, и 200 тонн. То есть у нас „Посейдон“ по всем показателям, конечно, по сей день превосходит „Хэир“ », — объяснил собеседник 5-tv.ru.

Андрей Кошкин заключил, что «Хэир» нельзя ставить в сравнение российской ракете по тактико-техническим характеристикам, однако для КНДР подобные испытания являются довольно эффективным результатом освоения ядерной программы.

Ранее 5-tv.ru писал, что британские эксперты опасаются разрушительной силы российских торпед «Посейдон».