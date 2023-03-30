Песков рассказал, кто находится рядом с Путиным в Кремле по ночам

Песков: Путин никогда не ночует в Кремле один

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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У главы государства столько работы, что порой не хватает часов в сутках для решения всех вопросов. Помогает ли ему кто-то?