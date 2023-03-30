Песков рассказал, кто находится рядом с Путиным в Кремле по ночам
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Песков: Путин никогда не ночует в Кремле один
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
У главы государства столько работы, что порой не хватает часов в сутках для решения всех вопросов. Помогает ли ему кто-то?
Президент России Владимир Путин в случае работы в Кремле по ночам, никогда не остается один. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.
«В аппарате президента целый ряд есть подразделений, которые обеспечивают деятельность главы государства», — подчеркнул Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие задачи Путин поставил кабмину.
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