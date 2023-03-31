В Минобороны Китая рассказали о планах военного сотрудничества с Россией

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Минобороны Китая планирует проводить совместные учения с Россией. Что еще входит в планы двух держав?

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Ряд важных заявлений о сотрудничестве с Россией прозвучали из уст представителя Минобороны Китая. В ведомстве заявили, что российская и китайская армии будут защищать международную справедливость, а также укреплять мировую безопасность. Там намерены регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.

Также КНР раскритиковала новый военный альянс между США, Британией и Австралией. Из-за серьезных рисков распространения ядерного оружия, так как Канберра планирует получить атомные подлодки.

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