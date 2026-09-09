Путин сообщил о планах России и Вьетнама по запасам топлива

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Москва и Ханой также обсуждают перевозку российских энергоресурсов через Вьетнам.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jriy Bereznuk; 5-tv.ru

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Путин: Россия и Вьетнам могут создать запасы топлива

Россия и Вьетнам обсуждают возможность создания запасов топлива на территории республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин после разговора с президентом Вьетнама То Ламом.

«Рассматривается возможность создания на территории Вьетнама стратегических запасов топлива», — сказал Путин.

По словам российского лидера, стороны также рассматривают возможность перевозить российские энергоресурсы через Вьетнам. 

Путин отметил, что Россия и Вьетнам остаются стратегическими партнерами. Он подчеркнул, что отношения двух стран строятся на равноправии, уважении и учете интересов друг друга.

«Россия и Вьетнам — стратегические партнеры, и отношения между нашими странами неизменно выстраиваются на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Нас объединяют по-настоящему крепкие, давние узы дружбы и боевого товарищества, взаимовыручки и поддержки», — сказал президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Президент России также отметил, что Вьетнам пользуется популярностью среди российских туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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