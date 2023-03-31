Выгодная покупка: в России вернули льготное автокредитование

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Минпромторг возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся категорий населения

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Как и раньше, это касается только отечественных производителей.

Льготные автокредиты возвращаются — об этом сегодня объявили в Минпромторге. В этом году программа доступна только для определенных категорий граждан.

Это медики, работники сферы образования и участники СВО — мобилизованные, добровольцы, контрактники и их семьи.

Условия такие: базовая скидка на первый взнос по кредиту составляет 20 процентов от стоимости машины. Для жителей Дальнего Востока — 25 процентов.

В программу попадают только отечественные автомобили стоимостью не более двух миллионов рублей. А вот льготные кредиты на электромобили нашей сборки сохранили для всех.

Скидка на них составит 25 процентов, но не может превышать порог в 625 тысяч рублей.

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