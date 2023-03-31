Сокрушительный удар: артиллеристы наносят прицельные удары по позициям ВСУ

Теперь к событиям в зоне спецоперации. Авдеевку, откуда украинские боевики постоянно обстреливают жилые кварталы Донецка, штурмуют российские подразделения. Артиллеристы уничтожают огневые точки, которые мешают пехоте продвигаться вперед. За работой расчетов противотанковых ракетных комплексов наблюдает Александр Сафиулин.

На позиции дивизиона ПТРК артиллерийской бригады «Кальмиус» едем вместе с уже хорошо знакомым нам бойцом с позывным «Крокодил», его коллеги сейчас активно работают на всей линии фронта у Донецка.

За окном на горизонте видна Авдеевка, Коксохимический завод, кварталы с многоэтажками. Здесь сейчас сосредоточены серьезные силы, идет наступление уже со стороны армии России. Задача расчета на сегодня — уничтожить дот противника.

Бойцы на месте уже получают указания, готовят оружие. Проверяют цель. Сегодня задача — пулеметное гнездо ВСУ, засели в нем крепко и не дают двигаться вперед.

Основной принцип работы артиллерии — быстро поразил цель и после ушел в укрытие — здесь соблюдается всегда. Противник также на чеку, готов нанести ответный удар.