Петербургские налоговики взялись за «серую» аренду квартир

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Неуплату налогов от сдачи жилья в Петербурге начали выявлять с помощью Big Data

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Юристы советуют арендодателям регистрироваться как самозанятым и честно платить налоги.

Петербургские налоговики всерьез взялись за нелегальную аренду квартир.

Собственников, которые сдают жилье и не платят налоги, ждут серьезные неприятности.

Инспекторы придумали механизм, который с помощью анализа «больших данных» (Big Data) активно выявляет нарушителей.

Что происходит после, и как всего этого избежать — узнал Василий Михеев.

 

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Петербургские налоговики взялись за «серую» аренду квартир

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