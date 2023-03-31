С первого числа: россиян ждет ряд нововведений в следующем месяце

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Социальные пенсии россиян вырастут с 1 апреля

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Заработает цифровой рубль, вернется туристический кешбэк.

Социальные пенсии россиян вырастут с 1 апреля. Размер средней выплаты увеличится на 3,3%, а в целом за год — более чем на 13%. Вырастут пособия и для федеральных льготников.

Также в апреле семьи с небольшим доходом и детьми от трех до семи лет смогут подать заявление на доплату. Сделать это можно через портал Госуслуг.

Будущие водители с апреля начнут сдавать экзамены по-новому. Классической площадки больше нет. Все навыки будут проверять только в городе. Место рядом с учеником займет сотрудник ГИБДД, инструктор пересядет на заднее сиденье.

Завтра же в России появится цифровой рубль. И это не криптовалюта. Эмитирует его исключительно Центробанк, причем «цифра» обеспечена золотовалютными резервами. На начальном этапе инструмент протестируют банки. В будущем токены хотят использовать для трансграничных переводов.

И еще один этап туристического кешбэка ждет россиян в апреле. Путевку нужно оформить до лета и оплатить картой «Мир». Кешбэк составит 20% — но не более 20 тысяч рублей.

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