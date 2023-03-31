Инфоцыганка из Новосибирска предлагала примитивные уроки за сотни тысяч рублей
Жертвы интернет-наставницы требуют вернуть деньги через суд.
Фото, видео: www.globallookpress.com / 57stock; 5-tv.ru
А вот спрос на услуги всевозможных коучей и бизнес-тренеров не снижается, несмотря на очевидное шарлатанство так называемых «мастеров успеха». Очередной такой случай произошел в Новосибирске.
Юная девушка-косметолог, чьи социальные сети пестрят кадрами красивой жизни, обещала устроить такую же всем, кто запишется на ее курс.
Но в итоге клиентки остались без уникальных знаний и с огромными кредитами. В деталях истории разбиралась Екатерина Лихоманова.
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