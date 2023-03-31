«Нашли две опухоли»: звезда «Дома-2» Алена Ашмарина рассказала о тяжелой болезни

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 26

Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина рассказала о болезни: Нашли две опухоли

«Нашли две опухоли»: звезда «Дома-2» Алена Ашмарина рассказала о тяжелой болезни

Фото: Instagram* / ashmy.world

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Многодетная мама месяц прожила в страхе за свою жизнь и будущее дочерей, но получив заключение врачей смогла взять себя в руки.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина рассказала о болезни, которая напомнила о себе пугающими симптомами после нескольких лет тишины. Мама четверых дочерей в ужасе ожидала результатов обследования, предполагая самое страшное. Как оказалось, во время второй беременности врачи обнаружили у женщины новообразования, просили после родов незамедлительно заняться здоровьем. Но совета пациентка не послушалась.

Недавно Ашмариной пришлось оставить своих девочек — Патриссию, Алису, Аврору и Ариану — с бойфрендом в Турции, а самой вернуться в Москву. Из-за административного правонарушения селебрити получила запрет на выезд за границу, разлука с девочками затянулась. И в это тяжелое время появились тревожные симптомы. Очередная проблема окончательно ввергла Алену в отчаяние. Тревога с каждым днем нарастала.

«Честно, я не хотела говорить раньше… Месяц я боялась, что обследование может подтвердить мой главный страх. Когда я была беременна Алисой, я попала в больницу, и у меня нашли две опухоли», — поделилась звезда.

Ашмарина рассказала, что постоянно ощущала слабость, боялась в любой момент потерять сознание. Поэтому при себе у нее всегда были лекарства. Но результаты обследования позволили выдохнуть с облегчением. Злокачественного характера у новообразований не выявили, а приступы медики объяснили осложнениями после вирусного заболевания. Экс-участница реалити призналась, что очень испугалась. Но к ее огромному счастью, все обошлось.

Ранее 5-tv.ru описывал первую за два года встречу Алены Ашмариной с бывшим бойфрендом, который бросил ее беременную двойней. Блудный отец решил познакомиться с дочками.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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