Крупный пожар произошел у молокозавода в Петербурге, но огню не дали его захватить

Крупный пожар тушили этой ночью на северо-востоке Петербурга. Горел гаражный кооператив. Огонь перекидывался с одного бокса на другой, несколько построек обрушились.

Рядом с горящими гаражами находится крупный молокозавод. Но пожарные вовремя остановили огонь и не дали ему перекинутся на предприятие.