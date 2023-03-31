Крупный пожар произошел у молокозавода в Петербурге, но огню не дали его захватить
Возгорание возникло в гаражном кооперативе на северо-востоке городе. Как с огнем боролись сотрудники МЧС, чтобы не дать ему распространиться?
Фото, видео: Рюмин Александр /ТАСС; 5-tv.ru
Крупный пожар тушили этой ночью на северо-востоке Петербурга. Горел гаражный кооператив. Огонь перекидывался с одного бокса на другой, несколько построек обрушились.
Рядом с горящими гаражами находится крупный молокозавод. Но пожарные вовремя остановили огонь и не дали ему перекинутся на предприятие.
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