Трамп пытается заручиться помощью у конгрессменов на фоне обвинений

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Полина Долгова
Полина Долгова 41

CNN: Трамп на фоне обвинений обзванивает республиканцев-конгрессменов для поддержки

Трамп пытается заручиться помощью у конгрессменов на фоне обвинений

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Прокуратура Манхэттена подозревает бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с махинациями в деловой сфере.

Экс-президент США Дональд Трамп связывается с республиканцами-конгрессменами для того, чтобы получить их поддержку на фоне выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Сообщается, что Трамп уже успел позвонить членам Республиканской партии из палаты представителей, а также конгрессменам, которые занимают должности в комитетах и пытаются расследовать деятельность прокураторы Манхэттена, ведущей дело против бывшего президента США.

По словам источника, экс-глава Белого дома сообщил своим приверженцам о том, что он намерен продолжать борьбу против обвинительного заключения и окружного прокурора Элвина Брэгга. Между тем прокуратура Манхэттена подозревает бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с махинациями в деловой сфере.

Прежде за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Однако официальное обвинение будет оглашено только после того, как политик явится в суд, но предполагается, что речь пойдет о деле, в котором фигурирует порноактриса Сторми Дэниэлс.

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявлял, что обвинения Трампу станут показательным примером криминализации политики для американцев. Также он отмечал, что обвинения против экс-президента носят беспрецедентный характер и являются возмутительными. Пенс считает, что американцы увидят в этом деле не правосудие, а «политическое преследование».

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что власти Штата не будут помогать Трампу в возможной экстрадиции из-за сомнительных обстоятельств дела. По его словам, прокурор Манхэттена нарушил закон, чтобы обвинить политического оппонента. Во Флориде находится резиденция, в которой проживает экс-президент и его семья. 

Сам Трамп раскритиковал решение присяжных Манхэттенского суда выдвинуть против него обвинения. Он назвал это решение вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории. Трамп подчеркнул, что не считает себя виновным. 

Отмечается, что данная ситуация теоретически не мешает Дональду Трампу снова баллотироваться на пост президента и представлять Республиканскую партию на выборах в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп ответил на обвинения в свой адрес. 

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