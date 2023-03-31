Такси не везет: в Петербурге выявили мошенников, подделывавших аккаунты водителей

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Аферисты, подделывавшие аккаунты водителей такси, заработали 20 миллионов рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В криминальной схеме участвовали более 30 человек, а заработок составил 20 миллионов рублей. Как они работали?

Мошенники в Петербурге заработали 20 миллионов рублей при помощи поддельных аккаунтов водителей и пассажиров такси. Через подставные профили клиентов машины вызывали в отдаленные районы Ленинградской области. Имитировалась подача такси, водители тоже были фиктивные, а вот деньги списывали настоящие. Мнимые пассажиры отказывались от поездки и, по правилам сервисов онлайн-заказа, водителям компенсировали стоимость подачи авто.

В криминальной схеме участвовали более 30 человек. За вознаграждение они предоставляли свои данные для регистрации профилей. При обысках у организаторов преступной группы нашли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, SIM-карты и 700 тысяч рублей.

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