«Проклятый дом»: история жизни матери с ребенком-инвалидом на Урале

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Женщина на Урале ютится с ребенком с ДЦП в садовом домике без отопления

«Проклятый дом»: история жизни матери с ребенком-инвалидом на Урале

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Светлана рассказывает, что ее греет любовь сына и только ради него она встает по утрам.

На Урале в Березовском пытается сводить концы с концами небольшая семья, которая уже три года живет в странном доме, который сама называет проклятым. Свою историю жизни в тяжелых условиях рассказала Светлана KP.RU.

Светлана рассказала, что живет в этом доме вместе со своим сыном, у которого ДЦП, поражение нервной системы и судороги. В их садовом домике даже нет горячей воды и туалета. Плюс, частенько отключают электричество и они с сыном лишаются даже обычного тепла. Зимой, например, им приходится спать в валенках. Однажды им отключили электричество аж на месяц, тогда пришлось даже снимать квартиру, чтобы мальчик не замерз и не заболел.

«Этот дом проклят, другого объяснения у меня нет. На днях в нем едва не произошел пожар. Хорошо, что я вовремя почувствовала запах обожженной пластмассы. Страшно подумать, что мы с Кириллом могли бы не проснуться и сгореть», — рассказывает женщина.

На данный момент переехать в другое место у семьи возможности нет, муж Светланы погиб еще в 2010 году. Когда они обосновались в этом злополучном доме, ремонт ей помог там сделать старший сын. Однако он умер в 2020 году, оставив на матери все свои долги, которых более миллиона.

Сейчас единственное, что заставляет женщину вставать по утрам — безграничная любовь к сыну.

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