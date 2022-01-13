«Солнечные» и «дети дождя»: кто из знаменитостей воспитывает особенных малышей

Дети с особенностями развития — не редкость: если раньше многие семьи тщательно скрывали детей-инвалидов, боясь стать посмешищем, то современное общество быстро меняется. Демонстрируют своих «особенных» деток и многие знаменитости.

Эвелина Бледанс

globallookpress.com / Lev Ilyin

Самая известная мама «солнечного» ребенка в России — Эвелина Бледанс. Актриса с самого начала знала, что носит под сердцем «особенного» сына, но не только не отказалась от него, но и активно просвещает россиян, доказывая, что синдром Дауна — не порок.

Наследник — сын Семен — появился на свет в браке с продюсером и режиссером Александром Семиным. Известно, что мальчик растет открытым, общительным и творческим: недавно Сема продемонстрировал свои вокальные таланты, спев дуэтом с победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» Валерием Кузаковым, а актерское мастерство показал на сцене вместе со звездной мамой, сыграв в инклюзивном детском спектакле.

Константин Меладзе

globallookpress.com / Anatoly Lomohov

О том, что диагноз сына Константина Меладзе — Валериана — аутизм, общественность узнала только после развода композитора с первой женой — Яной Сумм. Она и рассказала о семейной тайне. Впоследствии экс-супруга организовала на Украине центр АВА-терапии, для того, чтобы специализированная помощь стала доступной и обычным семьям, воспитывающих детей с «особенностями» развития.

Анна Нетребко

globallookpress.com / Daniil Ivanov

Оперная дива не сразу узнала, что за странным поведением сына, рожденного в гражданском браке с уругвайским певцом Эрвином Шроттом — в три года он еще не разговаривал — скрывается аутизм. Сейчас ребенка воспитывает отчим — Юсиф Эйвазов. 13-летний Тьяго учится в австрийской школе, много путешествует с родителями, говорит на нескольких языках.

Светлана Зейналова

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Александра — дочь Зейналовой от Алексея Глазатова страдает аутизмом, проблемы с ее здоровьем привели пару к разводу, а сама Светлана посвятила себя уходу за малышкой. Телеведущая вспоминает, что потеряла немало друзей: люди открыто говорили, что им неловко находиться рядом с «особенной» девочкой, а школы отказывались принимать Сашу. Тогда звезда утреннего телеэфира решила публично рассказать о заболевании дочери.

«Не думала ни о каком пиаре, просто хотелось, чтобы все знали: она есть! Пусть не такая, как все, — но тоже умная, добрая, хорошая. И имеет право жить в обществе, учиться, мечтать, получать профессию», — призналась знаменитость, добавив, что аутизм достается всей семье и все должны учитывать потребности ребенка.

Ирина Хакамада

globallookpress.com / Natalia Shakhanova

У политика Ирины Хакамады растет «особенная» дочь: Мария Сиротинская страдает синдромом Дауна. О диагнозе дочки Ирина узнала еще будучи беременной и в тот момент сильно испугалась. Сильная женщина смогла преодолеть эмоции, и теперь ничуть не жалеет, что решилась на такой шаг — сохранить и воспитывать ребенка с особенностями, пишут dni.ru.

«Надо делать все, чтобы ребенок был счастлив, и жить сегодняшним днем. Я не думаю о будущем Маши. Можете мне не верить, но это так. Буддизм, иудаизм, христианство учат: живи здесь и сейчас. Я умею заставить свой мозг не думать», — поделилась Хакамада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об знаменитых отцах-одиночках.