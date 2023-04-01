В США 81-летний пенсионер убил и расчленил жену и дочь из страха стать бездомным

Жителя американского городка Энглвуд, Колорадо, 81-летнего Реджинальда Макларена, обвиняют в жестоком убийстве. По версии полиции, он зарубил 70-летнюю жену и 35-летнюю дочь топором, после чего рассортировал их расчлененные тела по мусорным бакам. Власти арестовали мужчину, ему было предъявлено обвинение, 3 апреля он предстанет перед судом. Как сообщает издание People, свой поступок пенсионер объяснил страхом оказаться на улице.

Макларен, согласно письменным протоколам об аресте, после убийства разделывал тела родственниц в собственной гостиной. Некоторые данные указывают на то, что одна из жертв была расчленена пилой. Когда мужчина выбросил куски тел, он позвонил в службу 911 и сообщил об убийствах. Правда, сказал полиции, что знал подозреваемого и что тот использовал для расправы молоток. Но в ходе расследования правоохранители вышли на самого Макларена.

Американские СМИ со ссылкой на судебные документы пишут, что Макларен якобы признался в убийстве жены и дочери. Он заявил, что недавно потерял работу в компании, где ему часто приходилось общаться с бездомными людьми. Их участь казалась старику настоящим кошмаром. Осознав, что скоро не сможет платить за квартиру и рискует остаться на улице, пенсионер решил избавить семью от мучений. И всех убил.

Отмечается, что Макларен якобы сказал полиции — он знает, что супруга и дочь теперь находятся в лучшем месте, и не сожалеет о содеянном.

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