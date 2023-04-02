Глава МАГАТЭ вновь побывал на ЗАЭС: будет ли решен вопрос безопасности вокруг атомной станции

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь посетил Запорожскую АЭС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev; 5-tv.ru

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Перед российскими бойцами стоит задача — отогнать ВСУ на такое расстояние, чтобы они физически не смогли наносить удары по ЗАЭС.

Это известный психологический механизм — повышение порога восприятия, адаптация нейронов к раздражению все более и более мощному. Помните, как все переживали, когда украинские формирования обстреливали Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Тогда с инспекцией на ЗАЭС срочно прилетел генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — ему все показали, объяснили. Он тогда сказал — да стреляют, но сделал вид, что не понял откуда именно.

На этой неделе глава МАГАТЭ снова приезжал на станцию. Снова увидел, что стреляют и даже интенсивней. И что? И ничего. Порог восприятия повышен.

«Очевидно, ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются. Должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак. У нас есть различные цели и концепции, над которыми мы работаем», — сказал Гросси.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе вот уже несколько недель находится в так называемом режиме «горячего останова», когда реакторы ток не вырабатывают, но благодаря высокой температуре водяного контура греют систему отопления города Энергодара.

МАГАТЭ: любое военное нападение на ядерные объекты в мире неприемлемо

Район станции называют одним из возможных мест для наступления ВСУ, ведь на АЭС и вокруг нее нет нашего тяжелого вооружения. При невозможности международных организаций обеспечить безопасность ядерного объекта остается один единственный надежный способ сделать это — отогнать ВСУ на такое расстояние, чтобы киевские формирования физически не смогли наносить удары.

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