Путин подписал указ о создании и применении единой цифровой платформы «ГосТех»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы «ГосТех». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, создание систем с использованием платформы «ГосТех» в отношении федеральных информационных систем начнется с 1 апреля, а региональных позднее — с 2024 года. При работе будут учтены оценки экономической и технологической целесообразности. Кабмин должен будет в ближайшие десять месяцев обеспечить внесение в законодательство изменений, необходимых для развития платформы.

Также в документе отмечается, что создание информационных систем с использованием платформы «Гостех» не будет производиться, если в них содержатся сведения о государственной тайне, служебной тайне в области обороны, а также тайны следствия и судопроизводства.

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