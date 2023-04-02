Трансгендер-убийца: как потакание ЛГБТ-повестке привело к расстрелу детей в школе Нэшвилла

Власти США пытаются всеми силами «замять» неудобный инцидент или переключить внимание общественности на что-то другое.

До чего доходит раскрытие человеческого потенциала в США наглядно показала трагедия в Нешвилле: там произошел очередной массовый расстрел в школе, причем это первый случай, когда убийцей стал или стала, непонятно, как правильно сказать, — трасгендер, девушка, которая объявила себя парнем. О том, что это транс пришел со штурмовой винтовкой в христианскую школу, вы не прочитаете ни в одном американском СМИ, симпатизирующем демократам.

Там будут лишь общие слова о трагедии и упор на то, что в штате, где произошла трагедия, правит губернатор-республиканец, который притесняет ЛГБТ-активистов. В смысле не позволяет им вседозволенности.

Может ли такое быть, что как раз вседозволенность для меньшинств подтолкнула к трагедии, разбирался корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Злая ирония: трансгендер-убийца, идентифицирующий себя как мужчина, заходит в протестантскую школу Нэшвилла через вход для женщин. Потом методично ищет своих жертв. 14 кровавых минут до прибытия полиции.

До ликвидации Одри Хейл успела забрать шесть жизней: на пути убийцы встали трое девятилетних детей и столько же взрослых сотрудников школы.

Очередной хладнокровный расстрел не должен был удивить Америку. С начала года это уже 39-й случай стрельбы в школах. Но этот все же шокировал — из-за личности убийцы. 28-летняя Одри Хейл представлялась мужчиной по имени Эйден и использовала местоимения «он/его» — словно в отместку за семейное воспитание.

«Обычный провинциальный дом и, как казалось, обычная американская семья. Трансгендер-убийца Одри Хейл выросла именно здесь. Ее мать — религиозная женщина и противница оружия — воспитывала детей соответствующе», — передает из США Николай Мастеров.

В этом доме полиция нашла предсмертную записку, который оставила — или оставил — убийца. Его пока так и не решились обнародовать — возможно, из опасений, что истинные мотивы расстрела станут достоянием общественности. Да, Одри Хейл посещала ту самую школу в детстве, но что толкнуло ее вернуться туда с оружием? Подростковые обиды или разгул толерантности, который там называют словом «пробуждение».

«Так называемая „транс-идеология“, — это повестка сексуализации наших детей, которая насаждается по всей стране. И это опасный сигнал самим детям — если вас воспитывали в духе традиционных ценностей, то вы были жертвой угнетения. Так мог думать и стрелок в Нэшвилле», — уверена американский политический деятель, экс-конгрессмен США Тулси Габбард.

В основе — пропаганда на самом высоком уровне. От внешне безобидного — легализации однополых браков при Обаме — к все более радикальному. Администрация Байдена открыто поощряет операции по смене пола у несовершеннолетних, называя это «гендерно-подтверждающей медицинской помощью», и вводит новые привилегии для обиженной на весь мир группы, считающей себя самой угнетенной.

«Для них уже сделано все возможное, в том числе разрешено пользоваться туалетом для девочек, участвовать в женских видах спорта. Но главное — им предоставили неприкосновенность, считается, что вы никак не можете их критиковать, не можете дискриминировать кого-либо из них в отдельности», — отметил профессор политологии Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

Но и этого им мало. На этой неделе в Кентукки трансгендеры штурмом взяли местный Капитолий. Им не понравился закон, который запрещает операции по смене пола до 18 лет.

И как тут не вспомнить события 6 января 2021-го года, когда сторонники Дональда Трампа пришли в здание Конгресса США. 700 человек арестовали — многие провели в тюрьмах не один месяц. Их обвиняли во внутреннем терроризме, судили, назначили реальные сроки и гигантские штрафы. Трансгендеров из Кентукки же суд сразу постановил освободить. Нормальная практика для американской судебной системы, объяснил «Известиям» бывший полицейский из Штатов, Джон Дуган.

«В Америке сейчас действуют две системы правосудия. Первая — для консерваторов и тех, кто поддерживает семейные ценности, а вторая — для душевнобольных преступников», — жестко критикует власти американский полицейский в отставке Джон Дуган.

И им покровительствует сам Белый дом. Администрация Байдена со всей яростью обрушивается на каждого, кто посмеет тронуть эту «священную корову». Даже если предмет обсуждения так называемые «дрэг-шоу» — извращенные танцы трансвеститов перед несовершеннолетними.

Откровенно педофильские выступления в школах и колледжах вызывают возмущение значительной части населения США. Но Белый дом непреклонен. Вот так пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер — по совместительству лесбиянка — комментирует попытку ограничить подобную практику.

«Прямо сейчас губернатор Теннеси принял решение преследовать дрэг-шоу. Какой в этом смысл — бороться с дрэг-шоу? Как это поможет улучшить жизни людей?» — уклоняется от темы пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

К слову, речь здесь как раз о штате Теннеси, в столице которого, Нэшвилле, и произошел расстрел. Республиканский губернатор запретил дрэг-шоу в публичных местах, но эта мера выглядит скорее посмертной припаркой. Настолько прочно укоренилась разветвленная сеть нетрадиционной пропаганды.

«Вандербильтский университет — ведущий вуз Нэшвилла, при нем — главный центр ЛГБТ-движения во всем городе. Специальные сессии для студентов, акции, шествия — все это организуют и координируют именно здесь», — передает из США корреспондент.

Сейчас вся машина пропаганды этого сообщества работает в полную силу. Чтобы если не оправдать преступника, то как минимум переключить внимание общественности или снизить градус напряженности.

«95% основных СМИ контролируются демократической партией. Поэтому они сделают все возможное, чтобы стрелок-убийца выглядел неплохим человеком. „О, вы знаете, может быть, он подвергся насилию или что-то в этом роде. Вот почему он стал убийцей“», — уверен политолог Джон Вароли.

Вот и Джо Байден усиленно делает вид, будто ничего не произошло. Пресс-конференцию сразу после расстрела президент США начинает с шутки. Понятной как обычно только ему самому.

«Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я люблю мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что мне сказали, что тут дают шоколадное мороженое. Кстати, у меня наверху полный холодильник. Думаете, я шучу? Нет», — пытается в очередной раз переключить внимание общественности на собственное нелепое поведение президент США.

Теперь и вправду уже не до шуток. После Нэшвилла культурная война в США переходит в новую фазу — горячую. Ее солдаты не носят униформу — переодеваются в одежду противоположного пола, но все так же готовы сражаться.

«Они считают, что наша любовь, наш свет, наш смех и наша радость — это признаки слабости. Но они ошибаются. Потому что это наша сила. Трансвеститы — это морпехи сексуальных меньшинств. Не поймите превратно и не отвлекайтесь», — заявляет создатель и ведущий шоу трансвеститов Гибер Флорес.

Спустя всего три дня после расстрела в Нэшвилле Белый дом выпустил еще и заявление — в честь Дня видимости трансгендерных людей. Которые, «формируют душу американской нации». Очевидно соответствующую запросам времени.