Авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП

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Рита Миронова
Рита Миронова 19

Air Arabia и Fly Dubai начали принимать оплаты с карт Visa и MasterCard из РФ с помощью СБП

Авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Какие авиаперевозчики наладили прием карт, выпущенных российскими банками?

Несколько авиакомпаний Ближнего Востока возобновили прием карт, выпущенных российскими банками. Оплачивать билеты можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Как выяснили «Известия», возможность оплаты перелета через СБП вводят авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai. Ожидается, что в ближайшее время такую возможность предоставят пассажирам и другие зарубежные авиакомпании.

Так, пассажиры в Air Arabia могут запросить ссылку для оплаты билета по СБП. Представитель компании в РФ отправит ссылку, по которой сбор за выписку билета составит 6% от итоговой суммы. А в Fly Dubai дополнительный сбор составит две тысячи рублей. Ссылку пассажиры смогут получить через уполномоченного агента авиакомпании.

Также известно, что авиакомпания Emirates предлагает оплату билетов по QR-коду. Чтобы его получить, пассажирам из РФ нужно запросить реквизиты у московского офиса авиакомпании. Представители Emirates помогут пассажиру забронировать билет.

Проблемы с оплатой билетов картами российских банков начались в марте прошлого года, когда Visa и MasterCard ушли из РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принимать к оплате российские карты начала авиакомпания Turkish Airlines.

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