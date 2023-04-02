«Ей, наверное, больно»: Удовиченко вышла на сцену после серьезной операции

Зрители представления признались, что были удивлены, увидев, с какой легкостью артистка танцевала.

Народная артистка РФ Лариса Удовиченко вернулась на сцену после компрессионного перелома позвоночника, который она получила в конце прошлого года. Женщина чувствует себя хорошо и вернулась к нормальному ритму, она снимается в кино и играет в театре, сообщили в эфире федерального канала.

На протяжении трех часов актриса радовала зрителей своей игрой. Корреспонденты сообщили, что артистка передвигается без посторонней помощи. Зрители представления признались, что были удивлены, увидев, с какой легкостью Удовиченко танцевала. Некоторые даже не поверили, что у 67-летней женщины вообще были серьезные проблемы со здоровьем.

«Ей, наверное, больно. Героиня, что тут скажешь», — призналась одна из зрительниц.

Ее друг, коллега по театральному цеху Эйклид Курдзидис сообщил, что артистка перенесла тяжелую операцию, и спустя какое-то время восстановилась на курсе реабилитации. Он сказал, что Удовиченко чувствует себя хорошо и уже два месяца назад вернулась на работу.

Актер рассказал, что Удовиченко снимается в кино, летает в Сочи на съемки, а также играет в спектаклях. Он считает, что восстановление прошло быстро благодаря замечательным врачам и особым технологиям.

Травматолог и ортопед Дмитрий Ефремов считает, что после такой травмы, как была у Ларисы Ивановны, нужно более бережно относиться к своему здоровью.

Врач отметил, что актрисе можно вести активную жизнь, но ей запрещены резкие движения и прыжки. Кроме того, специалист предполагает, что женщина принимает обезболивающие препараты, так как восстановление после травмы занимает примерно полгода.

Ефремов надеется, что Удовиченко носит жесткий фиксирующий корсет, так как если не соблюдать предписания врача, то могут появиться осложнения, например, смещение металлоконструкций и более выраженный болевой синдром.

Сама Удовиченко не распространяется о своем состоянии здоровья. На вопрос о том, как проходит реабилитация, артистка ответила, что у нее все замечательно и прекрасно, она уже давно работает.

Прежде о травме Ларисы Ивановны рассказывал ее экс-супруг Геннадий Болгарин. Он считает, что актриса неудачно упала дома. Родные сразу же вызвали скорую помощь, после чего женщину решили госпитализировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж рассказал об упавшей с лестницы Ларисе Удовиченко.