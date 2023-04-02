«Вводят в заблуждение»: как российские системы ПВО «обманывают» пилотов ВВС США

В арсенале российской армии находятся самые передовые разработки систем ПВО. Почему американские пилоты впадают в ступор при встрече с ними?

Пилоты американских истребителей F-35 столкнулись в обманным маневром российских комплексов противовоздушной обороны С-300. Техника ВВС США не могла идентифицировать системы, несмотря на то, что они находились в поле зрения пилотов. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил 5-tv.ru, действительно ли С-300 умеют уклоняться от обнаружения, и рассказал про хитрый принцип работы российских комплексов.

По словам спикера, в арсенале Вооруженных сил РФ есть различные системы радиоэлектронной борьбы, которые позволяют защищать зенитно-ракетные комплекты. Он также добавил, что разработки последнего поколения, вроде С-500, и вовсе обладают своей собственной системой радиоэлектронной борьбы.

«Возможно, какие-то элементы из этой системы применены сейчас для защиты комплексов С-300. То есть, используют системы, которые фактически вводят в заблуждение электронику F-35, и они либо не видят комплекс вообще, либо видят его местоположение совсем в другой части, хотя пилоты визуально и наблюдают подобные системы», — объяснил Кнутов.

Военный эксперт сообщил, что F-35 последнее время все чаще замечают в районе Калининградской области. Поэтому использование систем зашиты идет по нарастающей, их постоянно совершенствуют и улучшают, отметил директор Музея войск ПВО.

«На сегодняшний день ситуация такая, что если мы говорим о противовоздушной оборе, то разработки в России более передовые и самые современные. Более того, у нас создана интегрированная противовоздушная оборона. Все, что касается объектов, завязано в единую автоматизированную систему управления, работает как один ракетный комплекс, как одна система. Допустим, 20-30-50 комплексов между собой взаимосвязано взаимодействуют, и есть возможность использовать их таким образом, будто это не разные комплексы, а один», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

В заключение Кнутов добавил, что системы ПВО, подобные российским, существуют в некоторых странах НАТО. В США и Европе также делают ставку на интегрированные комплекты, однако они сильно уступают по механической оснащенности. Российские разработчики, в свою очередь, сделали очень серьезные рывки и добились выдающихся результатов.

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