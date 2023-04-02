Анастасию Волочкову заподозрили во второй беременности

Фанаты заметили округлившийся животик у звезды балета.

Российскую балерину Анастасию Волочкову заподозрили в беременности. В сеть попала фотография, на которой в очертаниях фигуры артистки заметен округлившийся живот, пишет 7Дней.ru.

Для выступления 47-летняя звезда балета надела обтягивающий костюм и пачку. Однако «интересное положение» спрятать ей не удалось, считают фанаты. Подтверждая свои слова, пользователи указали на то, что Волочкова постоянно говорит о строгой диете, которую она соблюдает.

Но не все поклонники сделали поспешные выводы о том, что балерина в ожидании чуда. Некоторые решили, что в выпученном животике виновато злоупотребление алкоголем, который также пагубно влияет на набор лишних килограммов.

К сожалению, Анастасии Волочковой к критике давно не привыкать — она любит показывать эпатажное поведение и вытворять смелые выходки на камеру. Одна из любимых ее поз — это шпагат в разных локациях. Женщина не боится откровений и провокаций. Пока общественность пытается отойти от одного скандала Волочковой, у нее уже начинается другой. В пиаре и смелости за последние годы артистка совершила триумф, как когда-то в балете на сцене Большого театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова нарвалась на критику за детский тон в соцсетях.