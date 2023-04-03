Готовят к неизбежному: на Западе заговорили о слабости их танков

Так, в Великобритании предрекли скоропостижную гибель танков Challenger 2 на полях Украины.

Западное общество начали готовить к неминуемому поражению Украины. Именно этим объясняются продвигаемые в их СМИ материалы о том, что русские мгновенно уничтожат поставленные Киеву танки. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Речи такие начались потому, что Россия имеет сегодня на фронте преимущество по многим параметрам, и надо как-то подготовить население европейских стран к тому, что Украина будет терпеть поражение, а танки, которые ей поставляет Великобритания, Германия, Франция и другие, будут гореть. То есть под это событие подкладывают „подушку“», — пояснил он.

Литовкин отметил, что Запад намеренно поставляет Киеву мало танков. Это объясняется тем, что цель США и Евросоюза заключается не в победе Украины, а в том, чтобы затянуть боевые действия и попытаться нанести вред России.

«Они прекрасно понимают, что Украина не может победить ракетно-ядерное государство», — подчеркнул Литовкин.

«Кормить собаку, чтоб не сдохла, но громко лаяла» — так эксперт описал ситуацию с поставками танков Западом Киеву. Он также указал, что эти танки действительно уступают российским.

«Они не плохие, но, конечно, хуже наших. Хотя бы потому, что у них нет автомата заряжания, управляемого противотанкового реактивного снаряда. Они на 20 тонн тяжелее, чем наши танки, поэтому не такие маневренные. Кроме того, они выше, а чем больше цель, тем больше возможностей для ее поражения», — пояснил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что читатели британской Daily Mail скептически оценили возможности танков Challenger 2 в противостоянии российским войскам на Украине.