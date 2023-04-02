Британцы предрекли танкам Challenger 2 уничтожение на Украине в течение недели

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50

В Британии предрекли своим танкам Challenger 2 первое в истории поражение на Украине

Британцы предрекли танкам Challenger 2 уничтожение на Украине в течение недели

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Читатели британской Daily Mail скептически оценили возможности своих танков в качестве «основного оружия наступления».

Переданные украинской армии британские танки Challenger 2 будут уничтожены российскими войсками в течение недели и таким образом потерпят свое первое поражение в истории. Такое мнение высказали читатели Daily Mail.

Издание опубликовало материал о подготовке в Великобритании экипажей украинских танкистов, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы смогут использовать Challenger 2 как основное наступательное вооружение. Однако, судя по комментариям к статье, британцы скептически оценили возможности своих танков в руках украинцев.

«Их уничтожат в течение недели. Танки бесполезны против современного оружия»;

«Русские будут рады. Они перещелкают их по одному и уничтожат с помощью дронов»;

«Это будет интересно, поскольку за все свое время использования ни один Challеnger не был уничтожен противником. Скоро это поменяется»;

«Четырнадцать Challenger 2 как острие в войне, где линия фронта простирается на тысячи километров, укреплена противотанковыми минами, ловушками, снарядами „Краснополь“ и „Корнет“?! <…> Это будет последний бросок Зеленского. И это будет невероятно дорого»;

«Мой прогноз: все Challenger 2 сгорят в течение трех месяцев, как их введут в бой»;

«Эти танки будут выведены из строя очень быстро. Танки всегда привлекают огонь противника, но эти особенные. Наше правительство — враг номер один для России. Ажиотажа было столько, что соблазн уничтожить, а еще лучше захватить их и провести по Красной площади будет непреодолимым», — отзываются читатели.

На днях британская The Guardian сообщила, что прибывшие на обучение управлению танком Challenger 2 украинцы к занятиям относились «максимально пренебрежительно», материал усваивали плохо и отказывались уезжать на родину. Были даже случаи дезертирства с военной базы, из-за чего пришлось усилить ее охрану.

В итоге, отмечается в публикации, выпускные испытания сдали только 20% танкистов ВСУ при том, что учиться в Великобританию приехали не новобранцы, а контрактники и офицеры с боевым опытом.

Ранее военные эксперты Иван Коновалов и Игорь Никулин рассказали 5-tv.ru, сколько времени нужно будет боевикам киевского режима, чтобы научиться управлять западной техникой.

Тема:
Спецоперация
2 апр
«Никто из артистов здесь не был»: Джигурда поделился деталями поездки в Донбасс
2 апр
Силами ВС РФ за сутки уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ
2 апр
ВС РФ уничтожили три турецких бронетранспортера Кirpi под Донецком
2 апр
«Вой нацистов»: в Госдуме отреагировали на планы Киева переименовать Севастополь
2 апр
Свыше 200 боевиков ВСУ уничтожили российские военные на донецком направлении
2 апр
Украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS
2 апр
ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в районе Красного Лимана
2 апр
Одной ракетой: войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам
2 апр
Как российские бойцы отражают атаки ВСУ — видео из эпицентра сражения
2 апр
«Песни бьют в самое сердце»: Юлия Чичерина выступила перед солдатами в зоне СВО
+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
77.32
0.23 84.11
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
«Никто из артистов здесь не был»: Джигурда поделился деталями поездки в Донбасс
18:27
Путин назвал сотрудничество РФ и Белоруссии локомотивом интеграции Евразии
18:20
«Ужасные находки»: из обмелевшего озера в США начали вылавливать человеческие останки
17:59
Певица Слава призналась, что ее внук чуть не умер при родах
17:43
Британцы предрекли танкам Challenger 2 уничтожение на Украине в течение недели
17:28
Силуанов: бюджет РФ получил 2,5 триллиона рублей дополнительных доходов

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
Одной ракетой: войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам
Как российские бойцы отражают атаки ВСУ — видео из эпицентра сражения
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео