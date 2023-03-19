В результате землетрясения в Эквадоре погибли 14 человек

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Рита Миронова
Рита Миронова 39

Вчера в стране произошло землетрясение магнитудой 6,7. Что известно о последствиях?

В результате землетрясения в Эквадоре погибли 14 человек

Фото: Reuters / MARIA FERNANDA LANDIN

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По меньше мере 14 человек погибли в результате землетрясения в Эквадоре. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Гильермо Лассо. Кроме того, от подземных толчков пострадал 381 человек.

«Четырнадцать погибших, 381 раненый», — сообщили представители президента в Twitter.

Также известно, что в результате произошедшего землетрясения магнитудой 6,7 разрушено семь жилых домов, повреждены еще как минимум 50. Эпицентр толчков находился на глубине 85 километров недалеко от города Наранхаль, в котором проживает 32 тысячи человек. Разбор завалов в городе продолжается.

Подземные толчки ощущалось в нескольких провинциях на западе страны. Так, жителям населенного пункта Гуаяс пришлось покинуть дома, несколько районов остались без электричества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,5. Страна еще не успела оправиться после череды февральских «встрясок». Число жертв разрушительного катаклизма превысило 45 тысяч человек. Спасатели разбирают завалы по сей день, надеясь найти под рухнувшими зданиями выживших людей.

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