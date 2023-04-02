Умер чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Во время своей спортивной карьеры боксер дважды побеждал в спарринге трехкратного олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона.

Умер чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

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На 70-м году жизни скончался чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжелом весе Игорь Высоцкий. Печальное известие сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Коллектив Федерации бокса России, вся боксерская семья выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Высоцкого», — сказано в сообщении.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

У Высоцкого в копилке достижений также имелись три бронзовые медали турнира. Кроме того, он дважды побеждал трехкратного олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона на международных турнирах в Гаване в 1973 году и Минске в 1976-м. Также спортсмен участвовал в спарринге с Мохаммедом Али.

Высоцкий завершил свою спортивную карьеру после того, как не смог отобраться на Олимпиаду 1980 года. На тот момент ему было 27 лет. Тогда он открыл в Подмосковье клуб бокса, где обучал будущих чемпионов. Также Высоцкий снимался в кино.

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