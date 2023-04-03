Кристина Асмус назвала причину резкого набора веса: «И че? Зато тепло»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Актриса Кристина Асмус ответила на критику по поводу лишних килограммов

Кристина Асмус назвала причину резкого набора веса: «И че? Зато тепло»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Знаменитость уже давно не задевает критика хейтеров.

Подписчики Кристины Асмус буквально заполонили последние снимки звезды в ее социальных сетях комментариями о том, что та набрала вес. Актриса же объяснила, откуда взялись лишние килограммы

Девушка сейчас находится в Сочи с рабочей поездкой. Туда она отправилась, чтобы обсудить детали предстоящих съемок. Параллельно с этим знаменитость ходит в баню и местные рестораны.

«Открывают вам человека, ответственного за него. И это не мой мужчина. Это продюсер, который привез меня в Сочи не только для написания сценария, но и на гастротур. Да, я набрала. И че? Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24-го размера и читать комментарии «накормите ее», — процитировало шутливый ответ звезды KP.RU.

К слову, Асмус за годы популярности уже привыкла к критике. Поэтому давно уже выбрала позицию отшучиваться. Так, на днях она прокомментировала обвинения в эскорте. Актриса опубликовала фото из бани в одном халате и шутливо заявила, что именно так выглядит ее работа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Асмус крутит роман.

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