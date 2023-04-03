Цены на нефть выросли на 5% после сокращения добычи странами ОПЕК+

Россия с мая сократит объемы добычи нефти сразу на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, причиной стали резкие колебания цены на нефть в начале весны.

Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности, непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.

В марте цена нефти достигла самых низких показателей за полтора года. На этом фоне страны, являющиеся крупнейшими производителями энергоносителя, заявили о планах сократить добычу черного золота. Причем сразу до конца года.

После такого решения стоимость нефти в апреле подскочила сразу на 5%. Как полагают аналитики, цена и дальше будет расти. И это выгодно всем странам-экспортерам.

Единственный, кто остался недоволен — Вашингтон. Там заявили, что сейчас повышать стоимость нефти нецелесообразно.