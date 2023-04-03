В Красноярске мужчина отравился мухоморами, которые ел для «лечебных» целей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12

В последнее время в России стал очень популярен мухоморный микродозинг. Так ли безопасна ли эта практика?

В Красноярске мужчина отравился мухоморами, которые ел для «лечебных» целей

Фото: www.globallookpress.com / Malte Ossowski/SVEN SIMON

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Житель Красноярска решил оздоровиться с помощью мухоморов, но в итоге попал в больницу с острым отравлением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев.

«С судорогами и одышкой мужчина поступил в токсикологическое отделение городского медучреждения», — написал он.

Пострадавшему была оказана необходимая помощь. По словам Горяева, 29-летний мужчина ел мухоморы около месяца по специальной инструкции. Купил он их в интернет-магазине, который специализируется на «лечебных» грибах.

Сейчас в ведомстве готовят иск в суд, чтобы заблокировать сайт. Также направлен запрос, чтобы установить все сведения о том, кто зарегистрировал данный портал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как красноярский депутат Терехов попал в реанимацию с отравлением мухоморами.

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