Сокровища из леса: какие грибы — самые полезные

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Особенности состава влияют на ограничения при употреблении.

Какие грибы самые полезные для организма

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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URA.RU: боровики могут быть полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях

Осенний грибной сезон привлекает любителей тихой охоты не только возможностью собрать урожай, но и получить полезные для организма продукты. О свойствах разных видов грибов URA.RU рассказали ученые Пермского политехнического университета.

Одним из самых питательных грибов считается боровик, или белый гриб. В 100 граммах свежего продукта содержится около четырех граммов белка. Также в его составе есть калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, кобальт и хром.

По словам доктора медицинских наук Нины Вишневской, боровики могут быть полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете благодаря бета-глюканам — разновидности клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина, а также эрготионеину — антиоксиданту, защищающему клетки от повреждений.

При этом белые грибы подходят не всем. Из-за содержания хитина, который сложно переваривается, их не рекомендуют детям младше семи лет.

Лисички отличаются тем, что их редко поражают черви. Это связано с веществом хитинманнозой, которая влияет на насекомых и препятствует появлению личинок внутри гриба. Кроме того, это соединение изучают из-за возможных антипаразитарных свойств.

Однако лисички содержат много клетчатки и грубых волокон, поэтому при повышенной кислотности и некоторых заболеваниях желудка их употребление может вызвать дискомфорт.

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