Красноярский депутат Терехов попал в реанимацию с отравлением мухоморами
На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах ядовитые грибы оказались в организме государственного деятеля.
Фото: www.globallookpress.com / Malte Ossowski/SVEN SIMON
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов был госпитализирован с отравлением. Как сообщил 5-tv.ru осведомленный источник, в реанимацию 44-летний политик попал из-за интоксикации мухоморами.
Терехову стало плохо во время визита в Москву. Врачи забрали его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Было установлено, что причиной резкого ухудшения состояния послужило отравление красной пятнистой поганкой. Причины попадания яда в организм политика выясняются.
Точные данные о тяжести состоянии госпитализированного политика на данный момент отсутствуют.
Ранее 5-tv.ru писал, что обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда нашли в Петропавловске-Камчатском.
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