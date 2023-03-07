Красноярский депутат Терехов попал в реанимацию с отравлением мухоморами

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 104

На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах ядовитые грибы оказались в организме государственного деятеля.

Красноярский депутат Терехов попал в реанимацию с отравлением мухоморами

Фото: www.globallookpress.com / Malte Ossowski/SVEN SIMON

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов был госпитализирован с отравлением. Как сообщил 5-tv.ru осведомленный источник, в реанимацию 44-летний политик попал из-за интоксикации мухоморами.

Терехову стало плохо во время визита в Москву. Врачи забрали его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Было установлено, что причиной резкого ухудшения состояния послужило отравление красной пятнистой поганкой. Причины попадания яда в организм политика выясняются.

Точные данные о тяжести состоянии госпитализированного политика на данный момент отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru писал, что обезглавленное тело пропавшего сотрудника суда нашли в Петропавловске-Камчатском.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Реальный срок»: какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы
16:23
«Люди не тянут»: почему Зеленский разогнал верхушку СБУ
16:10
«Развеялись по свету»: вдова Кобзона сообщила об утрате памятных вещей
15:55
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
15:44
В погоне за цветами к 8 Марта мужчины заполонили Рижский рынок в Москве
15:35
Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Пригожин об оскорбившей россиян Пугачевой: «Это не по-человечески»
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица