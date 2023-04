Умер известный музыкальный менеджер Сеймур Стейн, открывший миру Мадонну

За годы своей профессиональной деятельности он дал старт карьере многим популярным артистам и рок-группам, а также вошел в Зал славы рок-н-ролла.

В Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет умер американский музыкальный менеджер Сеймур Стейн. Об этом пишет газета Variety со ссылкой на дочь музыкального деятеля. Известно, что он долгое время боролся с раком.

В 2005 году Сеймур Стейн был включен в Зал славы рок-н-ролла за результаты плодотворной работы. За годы карьеры музыкальный менеджер дал старт таким группам как Depeche Mode, The Smiths, The Cure, The Undertones. Но самым главным и прибыльным его открытием стала Мадонна. Стейн подписал с ней контракт в 1983 году, когда об артистке мало кто знал.

После начавшихся проблем со здоровьем он ушел на пенсию в 2018 году.

«Я выросла в окружении музыки», — призналась изданию дочь Стейна.

По ее словам, та музыка, которую ее отец принес в мир, положительно повлияла на жизни многих людей и кардинально изменила их.

Ранее 5-tv.ru писал, что после долгой борьбы с раком умер оскароносный японский композитор Рюити Сакамото.