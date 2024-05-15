«Это был уже не Валентин»: Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 23 0

Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным

«Это был уже не Валентин»: Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Какое обещание не успел сдержать умирающий модельер?

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал о том, как прошла его последняя встреча с покойным модельером Валентином Юдашкиным. В разговоре с изданием The Voice он вспомнил, что незадолго до смерти кутюрье его жена Галина Юдашкина будто предчувствуя скорую кончину супруга позвала музыканта в гости.

«Я помню последний приход к нему домой. Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», — отметил Киркоров.

По словам Киркорова, в тот день он сильно спешил, и в коротком разговоре пригласил Юдашкина на предстоящий концерт. Модельер обещал прийти, но обещание так и осталось невыполненным. 2 мая 2023 года спустя семь лет борьбы с тяжелым заболеванием, Валентин скончался незадолго до своего 60-летнего юбилея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что не стало звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Владимира Жарикова.

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«Это был уже не Валентин»: Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным

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